Что будет с ценой на курятину в ОРДО: «власть» обещает исправить ситуацию

Так называемая «власть» ОРДО обещает, что курятина останется доступной жителям «ДНР», для которых она является основным продуктом питания. Цены на птицу будут искусственно сдерживать, а производителям, которые воют о повышении себестоимости, будут помогать финансово за счет бюджета.

В «ДНР» есть две птицефабрики, которые покрывают более половины потребностей жителей «республики» в курятине. Одна из них – «Шахтерская птицефабрика», у в начале лета там происходили странные вещи – критическая финансовая ситуация, массовые увольнения, закрытия магазинов, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

Для предприятия уже привычно переходить из рук в руки. То, что сейчас называется «Шахтерская птицефабрика» — это «национализированное» в 2015 году предприятие украинского агроиндустриального холдинга «МХП», которое производило продукцию ТМ «Наша Ряба».

«Остается только снять шляпу перед бизнесменами – дерут с трудящихся втридорога за свою продукцию, еще и деньги от «правительства» (считай из кармана трудящихся, платящих налоги) будут получать в помощь. Просто блестящая комбинация!» — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» вводят дополнительные меры ограничения.