Самолет разбился при взлете и загорелся: драматическое видео катастрофы

Самолет, на борту которого находился 21 человек, разбился во вторник вскоре после взлета из аэропорта недалеко от Хьюстона в американском штате Техас. Никто из людей не получил опасных для жизни травм.

Как сообщает телеканал CBS, авария произошла во время взлета частного самолета MD-87, который протаранил забор, окружающий аэропорт Houston Executive, и начал гореть. У всех было время покинуть машину, прежде чем она полностью сгорела. На записях, опубликованных в Интернете, можно увидеть клубы черного дыма. Машину потушили несколько пожарных расчетов, пишет Первая Лента.

Информацию о авиакатастрофе подтвердил департамент общественной безопасности Техаса. По словам шерифа округа Уоллер Троя Гидри, на борту находился 21 человек, в том числе 18 пассажиров и три члена экипажа. Самому молодому человеку на борту было 10 лет.

Один человек получил легкие травмы и был доставлен в больницу. Самолет принадлежал владельцу местной строительной компании и должен был лететь в Бостон.

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