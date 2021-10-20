Пушилин и «власть «ДНР» затеяли «естественный отбор» – местные жители

Жители ОРДО продолжают обсуждать ситуацию, которая сложилась в так называемой «республике». Местные жители поделились своим мнением о борьбе местных «властей» с пандемией коронавируса.

Они считают, что в этом вопросе «власть» вообще ничего не делает. Некоторые в социальных сетях пишут о том, что так называемый «глава «ДНР» Денис Пушилин и другие «чиновники» вступили в «коллективный сговор» с целью устроить «естественный отбор» в ОРДО, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Уже все в курсе, что смертность у нас самая высокая в мире (хоть в чем-то мы на первом месте!). А что же „власти“? „Власти“ ушли в несознанку. „Минздрав“, напрямую ответственный за смертельный беспредел в медицине и отсутствие вакцинации», — отмечает один из местных жителей.

Местные жители недовольны и Пушилиным, который вместо того, чтобы быть на передовой в борьбе с коронавирусом уехал в Башкортостан получать грамоты.

Ранее мы сообщали, что наблюдатели OБСЕ и «власти «ДНР» провели переговоры.