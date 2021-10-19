России достаточно месяца, чтобы полностью захватить всю Украину – Ходаковский

Российская Федерация якобы в кратчайшие сроки способна захватить всю территорию Украины в случае масштабного наступления. Такое заявление сделал экс-командир батальона НВФ «ДНР» «Восток» Александр Ходаковский.

В интервью пропагандистским СМИ Ходаковский заявил, что всего лишь за один месяц Россия способна взять Украину под свой контроль. Он отметил, что такая военная компания будет очень короткой, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Эта война будет иметь не затяжной характер — не четыре года, не пять лет. Будет достаточно скоротечной… Думаю, что в течение месяца — от того момента, как первый российский солдат перешагнет границу Украины до завершения подавления очагов бессистемного сопротивления», — заявил боевик.

При этом он добавил, что этот прогноз и так с запасом времени, отметив, что после захвата всей территории Украины специальным подразделениям НВФ якобы придется «гасить особо буйных».

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