Новый рекорд – в Украине впервые более 500 смертей за сутки от коронавируса

19 октября, вторник, принес Украине новый коронавирусный рекорд. Впервые с начала пандемии в стране зафиксировано за 24 часа более 500 смертельных случаев от коронавируса.

Так за предыдущие сутки в Украине зафиксировали 538 летальных исхода – это абсолютный рекорд пандемии. В общей сложности в стране уже зафиксировано 61 348 смертей от ковида с начала пандемии, пишет Первая Лента со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Также за последние сутки в Украине зафиксировали 15579 новых случаев. В частности, заболели 1309 детей и 282 медработника. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Харьковской (1412), Днепропетровской (1203), Запорожской (1019) и Львовской (959) областях.

В общей сложности в стране с начала пандемии уже было зафиксировано 2 660 273 случая инфекции.

За последние 24 часа 7 776 человек победило болезнь, с начала пандемии — 2 337 194.

Ранее мы сообщали, что в Украине все-таки могут ввести тотальный локдаун.