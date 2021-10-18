Общество

Является ли коронавирус биооружием – Комаровский раскрыл правду

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 день ago
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Несмотря на то, что большинство экспертов считает, что коронавирус появился не в лаборатории, некоторые все еще считают его биооружием. То есть, верят, что его создали штучно.

Своим мнением по этому вопросу поделился известный украинский врач Евгений Комаровский. Он заявил, что ковид не может быть оружием массового поражения, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Это не оружие массового поражения, как вы понимаете. Оружие, чтобы погубить кучу стариков? Подобные теории, понятно, совершенно аморальны, они не имеют никакой логической базы — хотя какая-то извращенная логика есть. Но никаких доказательств нет. А вот история с летучей мышью вполне понятна», — сказал он.

Врач отметил, что коронавирус не интересен в качестве биологического оружия, так как у него очень малая смертность – один два процента. В тоже время намного лучшим оружием такого характера является оспа и сибирская язва, когда летальность за 50%.

Ранее мы сообщали, что в Украине все-таки могут ввести тотальный локдаун.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 1 день ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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