В «ДНР» нет вакцины: «власти» врут и заявляют, что она есть

Так называемые «власти» «ДНР» продолжают заявлять о том, что ситуация с вакцинацией от коронавирусом в регионе стабильная. Однако реальность совсем другая.

Так жители Макеевки лишены возможности получить хотя бы одну дозу весьма спорной вакцины «Спутник Лайт». Местная жительница в одной из социальных сетей пишет о том, что хотела бы сделать вакцину этим препаратом, но ее просто нет в городе, несмотря на все заверения местных «властей», пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Обзвонила больницы Макеевки — вакцины нет нигде и не знают, когда будет! То, что нам говорят, якобы она в наличии, прививайтесь — полное вранье. Нет ни в шестой больнице, нет на 22 линии, да и в других больницах города уже нет. Еще и кричат, чего я звоню, записывайтесь мол по месту, а если вакцины нет — ничем не поможем», — пишет макеевчанка.

В тоже время так называемый «глава «ДНР» Денис Пушилин, уже получивший две дозы «Спутника V», ревакцинируется и призывает к аналогичным действиям других. В тоже время местному населению недоступна даже одна доза вакцины.

Ранее мы сообщали, что один из городов ОРДО могут полностью закрыть на въезд и выезд.