В Украине выявили более 13 600 случаев коронавируса

За минувшие сутки, 14 октября, еще более 13 600 случаев коронавируса зафиксировали в Украине. Из-за выходных число выявленных заражений снизилось по сравнению с предыдущим днем.

Сообщается, что вчера в Украине зафиксировали 13 624 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей — 1177, медработников — 170).

Кроме того, за минувшие сутки:

госпитализированы — 4 947 человек;

летальных случаев — 202;

выздоровели — 4 591 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 610 899 человек;

выздоровели — 2 316 582 человека;

летальных случаев — 60 137;

сделано ПЦР-тестов — 13 482 871

Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава.

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По материалам: Подробности