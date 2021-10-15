Общество

В Украине выявили более 13 600 случаев коронавируса

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов ago
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В Украине выявили более 13 600 случаев коронавируса

За минувшие сутки, 14 октября, еще более 13 600 случаев коронавируса зафиксировали в Украине. Из-за выходных число выявленных заражений снизилось по сравнению с предыдущим днем.

Сообщается, что вчера в Украине зафиксировали 13 624 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей — 1177, медработников — 170).

Кроме того, за минувшие сутки:

госпитализированы — 4 947 человек;
летальных случаев — 202;
выздоровели — 4 591 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 610 899 человек;
выздоровели — 2 316 582 человека;
летальных случаев — 60 137;
сделано ПЦР-тестов — 13 482 871

Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов ago
0 0 1 минута чтения
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