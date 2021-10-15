ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине

Всреду, 13октября, ночью иутром взападных областях ожидается туман, видимость составит 200-500м. Также втечение суток 13октября вОдесской иНиколаевской областях, днем— вКировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской иСумской областях пройдут значительные дожди. Объявлен первый уровень метеорологической опасности— «желтый», сообщает пресс-служба Государственной службы Украины почрезвычайным ситуациям.

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При тумане значительно ухудшается видимость, что может привести кзатруднению движения транспорта иувеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Автомобилистам стоит повозможности воздержаться отпоездок. Если всеже приходится выезжать натрассу, взоне тумана необходимо значительно снизить скорость, аесли видимость надороге непревышает 2м, настоятельно рекомендуется прекратить движение иостановиться.

Сильный дождь уменьшает сцепление автомобиля сдорожным покрытием. Также мокрая дорога увеличивает тормозной путь.

Пешеходам ивелосипедистам при движении покраю дороги или еепересечении следует быть особенно осторожными, рекомендуется закрепить наодежде светоотражающие элементы.

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По материалам: Gismeteo