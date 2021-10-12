«Элитные» места на кладбищах – жители ОРДО рассказали о расценках

В ОРДО в последнее время увеличилось количество смертей, и этой связанно не только с коронавирусной инфекцией. В тоже время местная «власть» неплохо на этом зарабатывает.

Местные жители сообщают, что на одном из кладбищ в Макеевка, которая временно неподконтрольна Украине, появились цены на «элитные» места, которые находятся ближе к дороге. Отмечается, что цены стартуют от 100 тысяч рублей за могилу, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Местные жители отмечают, что за неделю умерло уже 600 человек и это только в Советском районе Макеевки. При этом не все смерти связаны только с коронавирусом.

«Люди в ДНР просто массово вымирают. Повторим, косит не одна корона, а и сердце, давление, сосуды, все остальное, но косит в разы больше, чем раньше. С чем это связано — медики не знают, просто люди повально мрут. Морги переполнены, ждать приходится до недели, просто нет мест, нет времени на вскрытие, некуда тела класть», — отмечают местные жители.

Также сообщается, что на Свердлово место для захоронения стоит 30 до 45 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО введут новые ограничения из-за коронавируса.