В ОРДО началась «игра на выживание» – местные жители рассказали о проблемах

Жители ОРДО продолжают жаловаться на ситуацию в «ДНР». Они отметили, что с каждым днем в «республике» живется все хуже и хуже.

Местные жители заявили, что в ОРДО фактически началась «игра на выживание», однако все происходит в реальности. Дончане пишут в социальных сетях, перечисляя все трудности, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Многие местные жители отмечают проблемы с медициной в ОРДО.

«Вызвать скорую — ждать от 6 часов и до бесконечности. Сделать КТ — очередь расписана х*й знает, на сколько. Пока дождешься — сдохнешь! Больницы переполнены больными», — пишут дончане.

Жители ОРДО также пишут о низкой зарплате в регионе и высоких ценах на обычные продукты.

«Зарплата у людей 8−20 тыс. руб. в среднем. Зато продукты питания по цене Московской „Азбуки вкуса“ (дорогая сеть магазинов в РФ, — прим.ред). Игра началась!» — пишут дончане.

При этом есть и те, которые и дальше ждут улучшения, веря мастным «властям».

Ранее стало известно сколько получают медики в ковидных отделениях «ДНР».