Стало известно сколько получают медики в ковидных отделениях «ДНР»

Стало известно, сколько получают медики в «ДНР», которые работают с больными на коронавирусную инфекцию. Они получают весьма скромную зарплату.

Как рассказала молодой врач одного из коронавирусных отделений больницы в ОРДО, ставка у нее 14 тысяч рублей, на руки она, учитывая надбавки за работу с ковидными пациентами получает не более 12 тысяч рублей, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«166 долларов в месяц за опасную для жизни работу, которая требует самоотдачи, огромного количества душевных и физических сил. Просто позорище «минздраву», «народному совету», Пушилину, и кто там еще есть при «власти», — пишет паблик.

Также сообщается, что в Центральной поликлинике Макеевки перестал работать рентген-кабинет. Официальной причины пациенты не знают. По слухам, лаборанты отказались работать с толпами ковидных пациентов, так как боятся заразиться, ведь зарплаты у них действительно очень маленькие.

Ранее медики ОРДО рассказали о ситуации с коронавирусом.