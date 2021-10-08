Общество

Стало известно сколько получают медики в ковидных отделениях «ДНР»

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов ago
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Стало известно, сколько получают медики в «ДНР», которые работают с больными на коронавирусную инфекцию. Они получают весьма скромную зарплату.

Как рассказала молодой врач одного из коронавирусных отделений больницы в ОРДО, ставка у нее 14 тысяч рублей, на руки она, учитывая надбавки за работу с ковидными пациентами получает не более 12 тысяч рублей, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«166 долларов в месяц за опасную для жизни работу, которая требует самоотдачи, огромного количества душевных и физических сил. Просто позорище «минздраву», «народному совету», Пушилину, и кто там еще есть при «власти», — пишет паблик.

Также сообщается, что в Центральной поликлинике Макеевки перестал работать рентген-кабинет. Официальной причины пациенты не знают. По слухам, лаборанты отказались работать с толпами ковидных пациентов, так как боятся заразиться, ведь зарплаты у них действительно очень маленькие.

Ранее медики ОРДО рассказали о ситуации с коронавирусом.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 часов ago
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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