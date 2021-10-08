Общество

Если раньше были волны, то сейчас цунами – медики ОРДО о ситуации с коронавирусом

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Ситуация с коронавирусом на неподконтрольной Украине части Донецкой области продолжает стремительно ухудшаться. Донецкие врачи более конкретно рассказали о ситуации с пандемией в ОРДО.

Одна из врачей ковидного отделения донецкой больницы рассказала, что действительно творится в больнице. Она отметила, что наблюдаются огромные очереди к терапевтам, а также многочасовые ожидания «Скорой помощи». Также отсутствуют в больницах свободные койки, которые обеспеченны кислородом, пишет Первая лента со ссылкой на Донпресс.

Она также рассказала, что ситуация с коронавирусом сейчас самая худшая за все время, раньше было во время пика заболеваемости меньше больных.

«Без преувеличения, то, что происходит сейчас, не похоже на все предыдущие, так называемые, волны. Если то были волны, то сейчас цунами», — отметила медик.

Она также добавила, что медикам трудно определить, какой именно штамм коронавируса распространяется в ОРДО — Дельта или другой.

«У нас нет таких тест-систем в «ДНР», — отметила она.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» творятся странные вещи.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 6 часов ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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