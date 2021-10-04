Жителей Украины предупреждают о ночных заморозках 4-6 октября
Ночью 4октября вУкраине, кроме большинства западных областей икрайнего юга, наповерхности почвы, атакже местами ввоздухе ожидаются заморозки до−5…0 °С(первый уровень опасности, «желтый»).
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5-6 октября ночные заморозки —на поверхности почвы прогнозируются всеверных ицентральных областях, 6октября— ввосточных ибольшинстве западных областей.
Заморозки— понижение температуры ниже 0°Снапочве или вприземном слое воздуха вечером или ночью при положительной температуре днем. Данное явление опасно для растений, сельхозкультур.
Всвязи сожидаемыми заморозками желательно завершить уборку яблок игруш поздних сортов, предназначенных для хранения, провести сбор облепихи, завершить уборку теплолюбивых культур, картофеля. Неоставляйте без укрытия выкопанные корнеплоды.
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По материалам: Gismeteo