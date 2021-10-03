В Украине могут перенести школьные каникулы

В Украине из-за цен на отопление могут перенести каникулы для школьников – повышение тарифов больше всего повлияет на жителей небольших городов. Об этом пишет UBR.ua.

Так, в некоторых школах с целью уменьшения потребления тепла даже планируют перенести каникулы, дабы начать отопительный сезон позже.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что многие города не смогут избежать подорожания "тепла". Новые тарифы на тепловую энергию КП "Черкассытеплокоммунэнерго" утвердил местный горисполком и повышение составило аж 35% (Гкал – 2 034 грн).

"Для бизнеса и бюджетных учреждений тепло подорожает на 205% и составит 4 316 грн. Для того чтобы уменьшить потребление тепла планируют сместить каникулы для школьников, чтобы начать отопительный сезон в школах позже", – объяснил специалист.

Кроме того, Попенко рассказал, как могут увеличиться тарифы в разных городах области. Так, по его словам, в Каневе тепло может подорожать на 35%, для остальных потребителей – на 13%.

Читайте также

Дистанционное обучение в школах: обнародовано заявление о зарплате учителей

Отметим, что ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что основания для повышения тарифов на тепло и горячую воду (решение принимает местная власть) нет, так как тепловики получат газ по цене 7,96 грн за куб.

В то же время сами представители городов утверждают: в действующих ценах заложен старый тариф на голубое топливо в размере около 4 грн за куб, поэтому без компенсаций обойтись без подорожания не удастся.

Министерство образования и науки на 2021 – 2022 учебный год рекомендовало такие даты каникул:

Осенние каникулы – с 25 по 31 октября 2021 года.

Зимние каникулы – с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Весенние каникулы – с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года.

Летние каникулы – с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года.

Читайте также, из-за "желтой" зоны адаптивного карантина во Львовской области на дистанционку перевели более 85% школ. В такой форме продолжают обучение ученики 5-11 классов в школах, уровень вакцинации от COVID в которых не достиг 80%.

Кроме того, учреждения среднего образования, которые функционируют на территории Украины, перейдут на дистанционное обучение при условии попадания жилого района или города в "красную зону" карантинных ограничений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности