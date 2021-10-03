Космическая угроза: потенциально опасный астероид пролетит рядом с Землей

В NASA заявили, что 6 октября к Земле приблизится довольно крупный космический объект.

Астероид, который в классификации астрономы

именуют как 1998 SD9, пройдет на расстоянии примерно 2,5 млн километров от

поверхности Земли. По данным

американского космического агентства, его размеры составляют от 45 до 100 метров

в поперечнике.

Об этом сообщает интернет-ресурс express.co.uk.

Таким образом, космический странник может

оказаться крупнее нью-йоркской статуи Свободы или даже больше лондонского

Биг-Бена, размеры которых составляют 46 и 96 метров соответственно.

Земляне могут спокойно вздохнуть, ведь астероид NASA обнаружило заранее. Нет, камень не перестает представлять

угрозу для Земли, ведь, по правилам, все объекты, которые приближаются к нашей

планете ближе чем на 7,5 миллиона километров, астрономы считают потенциально

опасными.

Стоит напомнить, что в средине сентября этого

года 70-метровый астероид 2021 SG уже пролетел недалеко от Земли. При этом он

был гораздо ближе к поверхности планеты, чем приближающийся 1998 SD9, но

дальше, чем располагается орбита Луны (примерно 384 тыс. км). Пугает тот факт,

что о пролете 2021 SG агентство NASA узнало лишь спустя день после этого, то есть если бы вдруг этот космический странник надумал изменить траекторию и помчался

бы к Земле, никто из людей до самого столкновения не узнал бы об этом.

Все потому, что 2021 SG летел к нашей планете со

стороны Солнца. Подобные астероиды ученым очень трудно обнаружить из-за света

звезды, который закрывает наблюдателям обзор.

Так что, земляне, цените жизнь, ведь теоретически «нежданчик» из космоса может прилететь в любой момент. И кто знает, какие у

него будут размеры.

Недавно Диалог.UAинформировал

своих читателей о том, сколько понадобится солнечных батарей, чтобы обеспечить

энергией весь мир.

Также мы сообщали, что ученые

предостерегли авторов проектов сжигания мусора в кратерах вулканов.

По материалам: Диалог