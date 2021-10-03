Космическая угроза: потенциально опасный астероид пролетит рядом с Землей
В NASA заявили, что 6 октября к Земле приблизится довольно крупный космический объект.
Астероид, который в классификации астрономы
именуют как 1998 SD9, пройдет на расстоянии примерно 2,5 млн километров от
поверхности Земли. По данным
американского космического агентства, его размеры составляют от 45 до 100 метров
в поперечнике.
Об этом сообщает интернет-ресурс express.co.uk.
Таким образом, космический странник может
оказаться крупнее нью-йоркской статуи Свободы или даже больше лондонского
Биг-Бена, размеры которых составляют 46 и 96 метров соответственно.
Земляне могут спокойно вздохнуть, ведь астероид NASA обнаружило заранее. Нет, камень не перестает представлять
угрозу для Земли, ведь, по правилам, все объекты, которые приближаются к нашей
планете ближе чем на 7,5 миллиона километров, астрономы считают потенциально
опасными.
Стоит напомнить, что в средине сентября этого
года 70-метровый астероид 2021 SG уже пролетел недалеко от Земли. При этом он
был гораздо ближе к поверхности планеты, чем приближающийся 1998 SD9, но
дальше, чем располагается орбита Луны (примерно 384 тыс. км). Пугает тот факт,
что о пролете 2021 SG агентство NASA узнало лишь спустя день после этого, то есть если бы вдруг этот космический странник надумал изменить траекторию и помчался
бы к Земле, никто из людей до самого столкновения не узнал бы об этом.
Все потому, что 2021 SG летел к нашей планете со
стороны Солнца. Подобные астероиды ученым очень трудно обнаружить из-за света
звезды, который закрывает наблюдателям обзор.
Так что, земляне, цените жизнь, ведь теоретически «нежданчик» из космоса может прилететь в любой момент. И кто знает, какие у
него будут размеры.
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По материалам: Диалог