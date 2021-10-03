«Желтое» предупреждение: на западе Украины 3 октября ожидаются ночные заморозки, туман и сильный ветер
3октября ночью иутром местами назападе Украины ожидается туман, видимость составит 200— 500м, вИвано-Франковской области— заморозки наповерхности почвы до−3…0 °С.Днем местами ожидается сильный ветер спорывами до15-20м/с. Объявлено «желтое» метеорологическое предупреждение. Обэтом сообщает Львовский региональный центр погидрометеорологии.
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Специалисты рекомендуют водителям вовремя управления автомобилем втумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить ихсовместно сближним светом; держать безопасную дистанцию сдругими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров надороге.
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По материалам: Gismeteo