В Азии назревает внутренний вооруженный конфликт: китайские ВВС снова вторглись в Тайвань

Китай применяет боевую авиацию для запугивания острова: Пекин объясняет свои действия борьбой с «заговором» между Тайванем и США.

Тайвань

уведомил о новом масштабном вторжении китайской авиации в зону ПВО. Накануне

там пролетели 38 военных самолетов ВВС КНР, передаетReuters.

Первые

военные «крылатые машины» вылетели возле островов Пратас. Остальные залетели

в пролив Баши, разделяющий Тайвань от Филиппин.

Тогда

Тайвань направил свои боевые самолеты для препятствования авиации КНР, а

ракетные комплексы привели в готовность для мониторинга.

В

тайваньском Минобороны отчитались, что сразу 13 китайских самолетов были задействованы

в маневрах накануне — 10 J-16, пару H-6 и самолет ДРС.

Пекин пока

никак не отреагировал на свои действия. Ранее в КНР заявляли, что подобные маневры

в небе направлены якобы на оборону суверенности страны и нацелены на противостояние

«заговору» Тайваня и США, финансирующих остров.

Отмечается,

что Тайвань на протяжении года жалуется на многократные маневры ВВС Китая у

острова. Подобное вторжение КНР с воздуха зафиксировано летом при участии 28

китайских боевых «крылатых машин».

Надо

сказать, что Пекин рассматривает Тайвань как отклонившуюся провинцию. Однако

Тайвань считает себя независимой державой со своим укладом, армией и лидерами.

При этом Вашингтон предупредил, что КНР способна захватить остров, а спустя

некоторый период стать мировым лидером.

Напомним, еще весной десятки самолетов ВВС Китая опасно приблизились к Тайваню — в Пентагоне заговорили овторжении.

Пионтковский считает, чтосудьба Америки решится в Украине и на Тайване.

Также эксперт убежден, что принято решение об эскалации, Китаю достанетсяТайвань или Сибирь.

По материалам: Диалог