В Азии назревает внутренний вооруженный конфликт: китайские ВВС снова вторглись в Тайвань
Китай применяет боевую авиацию для запугивания острова: Пекин объясняет свои действия борьбой с «заговором» между Тайванем и США.
Тайвань
уведомил о новом масштабном вторжении китайской авиации в зону ПВО. Накануне
там пролетели 38 военных самолетов ВВС КНР, передаетReuters.
Первые
военные «крылатые машины» вылетели возле островов Пратас. Остальные залетели
в пролив Баши, разделяющий Тайвань от Филиппин.
Тогда
Тайвань направил свои боевые самолеты для препятствования авиации КНР, а
ракетные комплексы привели в готовность для мониторинга.
В
тайваньском Минобороны отчитались, что сразу 13 китайских самолетов были задействованы
в маневрах накануне — 10 J-16, пару H-6 и самолет ДРС.
Пекин пока
никак не отреагировал на свои действия. Ранее в КНР заявляли, что подобные маневры
в небе направлены якобы на оборону суверенности страны и нацелены на противостояние
«заговору» Тайваня и США, финансирующих остров.
Отмечается,
что Тайвань на протяжении года жалуется на многократные маневры ВВС Китая у
острова. Подобное вторжение КНР с воздуха зафиксировано летом при участии 28
китайских боевых «крылатых машин».
Надо
сказать, что Пекин рассматривает Тайвань как отклонившуюся провинцию. Однако
Тайвань считает себя независимой державой со своим укладом, армией и лидерами.
При этом Вашингтон предупредил, что КНР способна захватить остров, а спустя
некоторый период стать мировым лидером.
Напомним, еще весной десятки самолетов ВВС Китая опасно приблизились к Тайваню — в Пентагоне заговорили овторжении.
Пионтковский считает, чтосудьба Америки решится в Украине и на Тайване.
Также эксперт убежден, что принято решение об эскалации, Китаю достанетсяТайвань или Сибирь.
По материалам: Диалог