С помощью е-больничных в Украине намерены бороться с коррупцией

С октября в Украине станут выдавать лишь электронные больничные. Таким образом в стране будут бороться с «коррупционными схемами» в больницах.

Полноценный

переход отечественных больниц на больничные в электронном виде, который должен

был начаться еще с начала осени, станет действовать с октября, передает Диалог.UA со ссылкой наTelegram-канал главы комитета ВР по здравоохранению Михаила

Радуцкого.

Сообщается,

что 100 украинских медучреждений просто не успели подключиться к электронной

системе, однако их пообещали добавить до начала октября.

Руководитель

комитета ВР по здравоохранению указал, что уже со следующего месяца оформление

всех больничных по всей стране станет осуществляться только с внесением данных

в электронную систему, это значительно сократит коррупционные

«элементы».

По его сведениям,

на оплату больничных национальный Фонд соцстраха затрачивает колоссальные

финансы. Лишь за 8 месяцев получено для выплат заявлений временной нетрудоспособности

в размере почти на 10 млрд грн. Сотрудники ведомства могут проинспектировать

лишь до 10 % больничных, потому незаконная «торговля» подобных фальсифицированных

листков в стране зачастую происходит в больших количествах.

Введение

больничных в электронном формате позволит более результативно бороться с

коррупционными схемами, ибо любой документ обязан быть утвержден персональной

электронной подписью медработника. Это позволит отследить, кому и сколько врач

выдал больничных листов.

Отмечается, что 137 тыс. медиков уже прошли обучение

онлайн; 2,9 тыс. больниц уже оформляют электронные больничные. В настоящее

время еще сто медучреждений подключают к такому ноу-хау.

Напомним, в прошлом годуМинздрав Украины изменил правила выдачи больничных в связи с эпидемией коронавируса, охватившей страну. Тогда документы можно получитьдистанционно.

Сиюня в Украине запустили электронные больничные.

Тем временемГлава Pfizer спрогнозировалсроки победы над пандемией коронавируса.

НаканунеМинздрав Украины подготовил новый проект приказа, который перечисляет профессии, попадающие подобязательное вакцинирование против коронавирусной инфекции.

По материалам: Диалог