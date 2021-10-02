С помощью е-больничных в Украине намерены бороться с коррупцией
С октября в Украине станут выдавать лишь электронные больничные. Таким образом в стране будут бороться с «коррупционными схемами» в больницах.
Полноценный
переход отечественных больниц на больничные в электронном виде, который должен
был начаться еще с начала осени, станет действовать с октября, передает Диалог.UA со ссылкой наTelegram-канал главы комитета ВР по здравоохранению Михаила
Радуцкого.
Сообщается,
что 100 украинских медучреждений просто не успели подключиться к электронной
системе, однако их пообещали добавить до начала октября.
Руководитель
комитета ВР по здравоохранению указал, что уже со следующего месяца оформление
всех больничных по всей стране станет осуществляться только с внесением данных
в электронную систему, это значительно сократит коррупционные
«элементы».
По его сведениям,
на оплату больничных национальный Фонд соцстраха затрачивает колоссальные
финансы. Лишь за 8 месяцев получено для выплат заявлений временной нетрудоспособности
в размере почти на 10 млрд грн. Сотрудники ведомства могут проинспектировать
лишь до 10 % больничных, потому незаконная «торговля» подобных фальсифицированных
листков в стране зачастую происходит в больших количествах.
Введение
больничных в электронном формате позволит более результативно бороться с
коррупционными схемами, ибо любой документ обязан быть утвержден персональной
электронной подписью медработника. Это позволит отследить, кому и сколько врач
выдал больничных листов.
Отмечается, что 137 тыс. медиков уже прошли обучение
онлайн; 2,9 тыс. больниц уже оформляют электронные больничные. В настоящее
время еще сто медучреждений подключают к такому ноу-хау.
Напомним, в прошлом годуМинздрав Украины изменил правила выдачи больничных в связи с эпидемией коронавируса, охватившей страну. Тогда документы можно получитьдистанционно.
Сиюня в Украине запустили электронные больничные.
Тем временемГлава Pfizer спрогнозировалсроки победы над пандемией коронавируса.
НаканунеМинздрав Украины подготовил новый проект приказа, который перечисляет профессии, попадающие подобязательное вакцинирование против коронавирусной инфекции.
По материалам: Диалог