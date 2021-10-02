Ночные заморозки отступят: когда в Украине потеплеет до +20

Погода в Украине изменится в ближайшее время, когда отступят ночные заморозки, а температура повысится до +20 градусов.

Как сообщают в Укргидрометцентре, Ночью 3 октября ожидаются заморозки на большинстве территорий, а 4-го числа температура немного повысится в ночное время, 5-6 октября заморозки отступят, а во вторник, 6-го числа вероятны осадки в западных областях и Крыму.

"Ночью 3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый)", — сообщили синоптики.

Температура в следующие пять дней +12 +16 градусов (на юге и западе до +18), еще теплее будет на Закарпатье 3-4 октября, +18 +20.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

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По материалам: Подробности