В Харькове не спасли 37-летнюю роженицу: пневмония из-за COVID-19 поразила 100% легких

В Харькове скончалась 37-летняя Елена после рождения своего малыша. Из-за COVID-19 ее легкие были поражены пневмонией на 100%.

37-летняя харьковчанка Елена ушла из жизни из-за коронавируса. Она была госпитализирована с COVID-19 на 7-м месяце беременности и перед смертью успела подарить жизнь сыну Давиду.

О смерти молодой харьковчанки написала в Facebook волонтер, экс-советница главы Харьковской ОГА Наталья Попова.

Известно, что харьковчанка была госпитализирована уже в тяжелом состоянии, когда пневмония поразила ее легкие на 90%.

Состояние девушки быстро ухудшалось и врачи приняли решение делать кесарево. 14 сентября у Елены родился сынок Давид, которого, к счастью, смогли выходить врачи.

А вот роженицу спасти не удалось. Болезнь быстро прогрессировала. К 17 сентября пневмония уже поразила 100% легких, и молодая мама скончалась.

«Спасибо всем, кто помогал… Сердце Леночки не выдержало. Вся помощь теперь будет адресована сыночку», — написала Попова. К 29 сентября сбор средств для семьи умершей роженицы уже был закрыт.

Стоит отметить, что в Харькове ситуация с коронавирусом очень тяжелая. По последним данным, в ковидных больницах города практически не осталось коек, больных везут на лечение в область.

По состоянию на утро 1 октября в Харьковской области было зафиксировано 1225 новых заболевших. Это наибольший показатель по стране. На 2-м месте Львовская область с 794 случаями COVID-19.

Новая волна эпидемии накрывает Украину. 1 октября наша страна оказалась на 11-м месте в мире по числу новых заболевших и на 4-м в Европе. Что касается смертности, то мы на 9-м месте в мире и на 2-м в Европе.

Нынешняя волна отличается от прошлых особым штаммом «Дельта», который, по данным экспертов, более заразен и имеет более тяжелое течение болезни.

Ранее Диалог.UA сообщал, что высокий процент переболевших COVID еще полгода мучится от одного из симптомов.

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По материалам: Диалог