Повышение пенсий и новые тарифы: что изменится в Украине с 1 октября

С 1 октября стоит ожидать ряд изменений, которые касаются многих украинцев. Во втором месяце осени повысят коммунальные тарифы, введут новые штрафы для водителей и откроют призыв в армию.

Кроме того, в октябре нас может ждать усиление карантинных ограничений.

Повышение пенсий с 1 октября

Как и предполагалось правительством, в октябре запланировано повышение пенсий для пенсионеров старшего возраста. Пенсионерам в возрасте 75−80 лет будут выплачивать дополнительно 400 гривен ежемесячно.

Тарифы на газ в Украине с 1 октября

"Нафтогаз" вводит новый тариф "Комфортный сезон" с 1 октября по 30 апреля для всех украинцев. Цена на газ составит 7,96 грн за куб. м с НДС без стоимости доставки. Потребители будут выплачивать сумму равномерными частями за семь месяцев потребления газа.

Тарифы на свет в Украине с 1 октября

Приятная новость для украинцев. Цена на электроэнергию для простых потребителей будет снижена.

Если потребитель использует меньше 250 кВт-ч, тариф составит 1,44 грн/кВт-ч.

Для домохозяйств, которые потребляют сверх нормы, цена на свет составит 1,68 грн за кВт-ч.

Тарифы на тепло с 1 октября

Тарифы на отопления с октября возрастут примерно на 40% из-за подорожания газа. Цены в разных городах будут отличаться.

Тариф на тепло составит примерно 2151,77−2433,90 грн/м кв за 1 гигакалорию.

Потребители без счетчика будут платить 53,2 грн/м².

Тарифы на воду с 1 октября

С 1 октября потребители будут платить 109,55−122,17 грн/м куб за горячую воду в зависимости от типа дома.

Новые штрафы для водителей

В октябре вступает в силу закон, который вводит административную ответственность для водителей за недостоверные сведения о массе или габарите перевозимого груза. Закон введен для сохранения дорог от разрушения. Также водителей будут штрафовать за невыполнение требований об остановке автомобиля.

Осенний призыв в армию

1 октября в Украине стартует призыв на срочную военную службу. Продлится он до 31 декабря 2021 года. Под призыв попадают мужчины возрастом от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку.

Карантин в Украине

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, власти могут ужесточить карантин. Кабмин может отправить некоторые области в "красную" зону карантина. Такое ужесточение грозит Черновицкой, Луганской и Харьковской областям. Также украинские школы могут перевести на дистанционное обучение.

В "красной" зоне запрещается работа:

ТРЦ,

развлекательных и спортивных заведений,

заведений питания (кроме доставки и работы на вынос),

хостелов и отелей.

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По материалам: Подробности