Общество

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 1 октября ожидается туман

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1октября ночью иутром назападе Украины местами ожидается туман свидимостью 200-500м. Объявлено первый уровень опасности, «желтый».

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 1 октября ожидается туман

©pixabay.com

Туман может быть одним изсамых опасных погодных испытаний для водителей. Вусловиях сниженной видимости важно, чтобы водитель был полностью сосредоточен надороге. Движение собычной скоростью втумане становится опасным. Рекомендуется снизить скорость, чтобы иметь больше времени нареагирование вслучае непредвиденных обстоятельств.

Избегайте использования дальнего света втумане, незабудьте включить фары ближнего света ипротивотуманные фары, чтобы другие водители могли вас видеть. Выключите радио, небеседуйте спассажирами, удерживайте внимание надороге. Приоткройте окно, чтобы слышать движение натрассе. При остановке включите аварийные огни, повозможности съехав спроезжей части.

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 1 октября ожидается туман

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 31 минута ago
0 0 Менее минуты назад
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