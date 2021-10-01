Более тысячи COVID-случаев среди детей – Украина на втором месте в Европе по гибели от коронавируса

Украина вошла в десятку стран мира, где за сутки больше всего погибших от COVID-19. Показатели инфицирования стремительно увеличиваются каждый день.

В Украине за 30 сентября выявлено 12 034 новых случая заболевания коронавирусом. За последнюю неделю ситуация обостряется с каждыми сутками.

Диалог.UA сообщает об этом, ссылаясь на отчетМинздрава, обнародованный в пятницу, 1 октября.

Среди новых заражений COVID-19: детей – 1 059, медработников – 248.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2 637 человек; летальных случаев 172; выздоровели 3 264 человека.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Харьковской (1 225), Львовской (794), Запорожской (770) Донецкой (745) и Днепропетровской (725) областях.

Кроме того,29 сентября в миреот COVID-19умерли 7800 людей. Украина по этому показателю (194 смерти в сутки) на 9-м месте в мире и на втором в Европе, отмечается в статистических данных с сайтаWorldometers.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 435 413 человек, выздоровело 2 258 455 человек, летальных случаев 56 446.

Справка: коронавирусная инфекция (COVID-19) воздействует на различные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести, и им не требуется госпитализация. Если у больного наблюдаются симптомы тяжелой формы заболевания (затрудненное дыхание или одышка; ощущение сдавленности или боль в грудной клетке; нарушение речи или двигательных функций), следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Сообщалось, что врегионы из Киева в ближайшие дни планируют завести новейшие американские препараты для лечения COVID-19 «Бамланивимаб» (Bamlanivimab) и «Этесевимаб» (Etesevimab).

Как писал Диалог.UA, вУкраине практически все новые случаи заражения коронавирусом – это инфицирование новым штаммом «Дельта». Начальныесимптомыпри нем немного отличаются.

Напомним, каждый третий человек, переболевший коронавирусом, испытывает хотя бы одиннеприятный симптом на протяжении длительного периода, пишет The Guardian.

По материалам: Диалог