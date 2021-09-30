Торнадо обесточил сотни домов на юго-востоке Австралии
Мощный торнадо вчетверг, 30сентября, пронесся посельской местности наюго-востоке Австралии. Стихия срывала крыши домов, выкорчевывала деревья, валила линии электропередачи. Несколько человек получили травмы, сообщает Reuters.
Отудара торнадо пострадала местность Медоу-Флэт снаселением 300человек, расположенная недалеко отрегионального центра Батерст вНовом Южном Уэльсе. Наместо инцидента были направлены бригады полиции искорой помощи. Мужчина был доставлен вбольницу спорезами наруке.
Примерно через 20минут экипажи отправились вКлир-Крик снаселением около 100человек, примерно в30км, где получили незначительные травмы мужчина иженщина, сообщила служба скорой помощи Нового Южного Уэльса.
Бюро метеорологии Австралии сообщило, что торнадо был частью погодной системы, пересекающей самый густонаселенный штат Австралии ивызвавшей грозы.
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По материалам: Gismeteo