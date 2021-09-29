Вместо миномета: в Турции представили новый компактный ударный беспилотник

Турция продолжает удивлять своими разработками армейских моделей беспилотных летательных аппаратов.

Глава турецкого Госагентства оборонной

промышленности Исмаил Демир в своем Тwitter-аккаунте обнародовал

пост с видео, на котором мультикоптер-беспилотник поражает цель при помощи

81-миллиметрового минометного боеприпаса.

В комментарии под постом турецкий чиновник

указал, что данный дрон, который назвали BOYGA,

является последней разработкой мини-БПЛА, на которые будут возложены новые

задачи. В частности, сброс боеприпасов на позиции противника. Все это стало

возможным благодаря усовершенствованному алгоритму баллистического расчета.

Проект BOYGA, который осуществляется при

координации Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности

Турецкой Республики, реализуется компанией Defense Technologies Engineering and

Trade Inc. Саму же интеграцию на БПЛА платформы для переноса и сброса

боеприпасов осуществляет еще одна турецкая компания MKE.

Кроме 81-миллиметрового боеприпаса, новый

квадрокоптер способен доставлять и более компактные мины калибра 60 мм.

Беспилотник использует специальный алгоритм, который позволяет точно определять

время и место сброса боеприпаса для того, чтобы он мог попасть точно в цель.

Кстати, сами цели можно задавать как непосредственно перед вылетом дрона, так и

во время полета, меняя или корректируя их.

При максимальном взлетном весе в 15,6 кг

беспилотник BOYGA может находиться в воздухе с одним 81-миллиметровым минометным

боеприпасом до 35 минут.

Ранее Диалог.UA информировал

читателей о том, что Baykar и «Мотор Сич» подписали договор о поставках

украинских двигателей для турецких ударных БПЛА Bayraktar.

Также мы писали, что компания

«Мотор Сич» приступила к изготовлению собственных фюзеляжей для

вертолетов «МСБ-8».

По материалам: Диалог