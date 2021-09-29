Российские наемники сбросили гранаты на позиции ВСУ на Донбассе

В зоне конфликта на Донбассе наблюдается эскалация. Российские оккупанты минируют территории и продолжают применять запрещенное оружие.

За 24 сентября интенсивность боевых действий на Донбассе значительно возросла. Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Диалог.UA сообщает, ссылаясь на пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики вели обстрелы возле Новолуганского, Верхнеторецкого, Светлодарска, Лебединского, Новозвановки, Водяного и Золотого-4 с помощью ручных противотанковых гранатометов и запрещенных минометов калибра 120 мм.

На Мариупольском направлении, возле населенных пунктов Водяное и Широкино, российско-оккупационные войска применили два БПЛА, с помощью которых сбросили гранаты ВОГ-17 на позиции украинских защитников.

Кроме того, рядом с населенным пунктом Нью-Йорк боевики дистанционно заминировали участок местности противопехотными минами ПОМ-2.

Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь в сторону оккупантов.

Справка:

ВОГ-17А (индекс 7П36) — осколочная граната с взрывателем мгновенного действия ВМГ — одна из первых, теперь уже устаревших, модификаций. Корпус гранаты окрашен в черный цвет.

ПОМ-2 «Отек» — советская противопехотная осколочная мина натяжного действия. Предназначена для установки средствами дистанционного минирования и выведения из строя живой силы противника.

Напомним, на Донбассе в районе проведения ООС прошли военные учения резерва. На «поле боя» были замечены артиллеристы итанкисты.

Диалог.UA сообщал, что на Донбассе нетрезвый 19-летний ефрейторрасстрелялсемерых человек, в том числе трех мирных, и скрылся с места преступления.

По материалам: Диалог