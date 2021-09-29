Общество

Российские наемники сбросили гранаты на позиции ВСУ на Донбассе

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В зоне конфликта на Донбассе наблюдается эскалация. Российские оккупанты минируют территории и продолжают применять запрещенное оружие.

Российские наемники сбросили гранаты на позиции ВСУ на ДонбассеРоссийские наемники сбросили гранаты на позиции ВСУ на Донбассе

За 24 сентября интенсивность боевых действий на Донбассе значительно возросла. Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Диалог.UA сообщает, ссылаясь на пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики вели обстрелы возле Новолуганского, Верхнеторецкого, Светлодарска, Лебединского, Новозвановки, Водяного и Золотого-4 с помощью ручных противотанковых гранатометов и запрещенных минометов калибра 120 мм.

На Мариупольском направлении, возле населенных пунктов Водяное и Широкино, российско-оккупационные войска применили два БПЛА, с помощью которых сбросили гранаты ВОГ-17 на позиции украинских защитников.

Кроме того, рядом с населенным пунктом Нью-Йорк боевики дистанционно заминировали участок местности противопехотными минами ПОМ-2.

Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь в сторону оккупантов.

Справка:

ВОГ-17А (индекс 7П36) — осколочная граната с взрывателем мгновенного действия ВМГ — одна из первых, теперь уже устаревших, модификаций. Корпус гранаты окрашен в черный цвет.

ПОМ-2 «Отек» — советская противопехотная осколочная мина натяжного действия. Предназначена для установки средствами дистанционного минирования и выведения из строя живой силы противника.

Напомним, на Донбассе в районе проведения ООС прошли военные учения резерва. На «поле боя» были замечены артиллеристы итанкисты.

Диалог.UA сообщал, что на Донбассе нетрезвый 19-летний ефрейторрасстрелялсемерых человек, в том числе трех мирных, и скрылся с места преступления.

По материалам: Диалог

Photo of Admin Admin Send an email 22 минуты ago
0 0 1 минута чтения
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