Общество

«Почему с каждым годом все хуже и хуже?” — в «Л/ДНР» признали плачевную ситуацию с «милициями»

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
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«Народные милиции» непризнанных «Л/ДНР» столкнулись с кадровым кризисом. Воевать некому.

"Почему с каждым годом все хуже и хуже?” - в "Л/ДНР" признали плачевную ситуацию с "милициями""Почему с каждым годом все хуже и хуже?” - в "Л/ДНР" признали плачевную ситуацию с "милициями"

Группировки ВС РФ на Донбассе, так называемые «народные милиции», столкнулись с серьезной кадровой проблемой. Нехватка личного состава катастрофическая.

Такое признание сделал коллаборант и пропагандист Максим Фомин, передает Диалог.UA.

«Почему с каждым годом все хуже и хуже?” — задался вопросом сепаратист. Он уточнил, что в одной из «танковых бригад» в ОРДЛО практически не осталось личного состава.

«Танки есть, а экипажей нет! Как воевать в этом случае, никто не думает», — пожаловался Фомин.

По его данным, российское командование волнует только проведение учений. Чтобы выкрутиться, для маневров в танки посадили остатки двух «пехотных рот» «Л/ДНР».

Параллельно, по данным Фомина, командование третирует наемников вопросом получения паспортов РФ. Тех, кто по какой-то причине не может войти в российское гражданство, грозятся уволить.

«А кто тогда будет служить? Вот кто из здравых людей со здравой психикой может служить в такой обстановке?” — возмущался коллаборант.

Ранее Диалог.UA сообщал, что лейтенант России Крыжин сделал признание: «В «Л/ДНР» все командиры — кадровые офицеры ВС РФ, местных берут только замами».

Мы также писали, что в «Л/ДНР» признали: «Россия нас использовала как девицу легкого поведения, будущего нет».

По материалам: Диалог

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
0 0 1 минута чтения
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