Будущее уже наступило: Компания Virgin Hyperloop готовит свои новейшие транспортные капсулы для демонстрации в Дубае

​Все желающие смогут оценить комфорт «салона» и кресел с высококачественной отделкой, а вот прокатиться в транспорте будущего пока что не выйдет.

На предстоящей в Дубае выставке Expo 2020, которая начнет свою работу 1 октября 2021 года,

американская компания Virgin Hyperloop планирует показать свою новую разработку

– скоростные пассажирские капсулы для перемещения по вакуумным тоннелям.

Для экспозиции дубайской выставки разработчики

подготовили полноразмерные грузовую и пассажирскую капсулы длиной 10 метров.

Посетители Expo 2020 смогут не только увидеть концепт, но и посидеть в

пассажирских креслах с высококачественной отделкой, а также полюбоваться

футуристическим дизайном транспорта будущего в ОАЭ. Кроме этого, компания

продемонстрирует интерактивные промо видеоролики, которые полностью раскроют

мельчайшие подробности новых прогрессивных технологий.

Наверное, стоит напомнить, что за последние годы

компания Virgin Hyperloop представила миру уже несколько версий своих капсул.

Что касается последнего варианта пассажирского «вакуумного вагона», который был

показан в январе этого года, то он будет рассчитан на 28 человек. Также Virgin

Hyperloop с 2016 года активно сотрудничает с DP World – крупнейшим портовым

оператором в мире. Итогом может стать запуск грузовых маршрутов Hyperloop по

перевозке контейнеров из дубайского порта Джебель-Али.

Кто знает, возможно уже через несколько лет

концепт вакуумного транспорта в ОАЭ станет таким же привычным, как и

впечатляющий до сих пор небоскреб Бурдж-Халифа?

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По материалам: Диалог