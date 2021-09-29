Общество

Будущее уже наступило: Компания Virgin Hyperloop готовит свои новейшие транспортные капсулы для демонстрации в Дубае

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
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​Все желающие смогут оценить комфорт «салона» и кресел с высококачественной отделкой, а вот прокатиться в транспорте будущего пока что не выйдет.

Будущее уже наступило: Компания Virgin Hyperloop готовит свои новейшие транспортные капсулы для демонстрации в ДубаеБудущее уже наступило: Компания Virgin Hyperloop готовит свои новейшие транспортные капсулы для демонстрации в Дубае

На предстоящей в Дубае выставке Expo 2020, которая начнет свою работу 1 октября 2021 года,
американская компания Virgin Hyperloop планирует показать свою новую разработку
– скоростные пассажирские капсулы для перемещения по вакуумным тоннелям.

Будущее уже наступило: Компания Virgin Hyperloop готовит свои новейшие транспортные капсулы для демонстрации в ДубаеБудущее уже наступило: Компания Virgin Hyperloop готовит свои новейшие транспортные капсулы для демонстрации в Дубае

Для экспозиции дубайской выставки разработчики
подготовили полноразмерные грузовую и пассажирскую капсулы длиной 10 метров.

Посетители Expo 2020 смогут не только увидеть концепт, но и посидеть в
пассажирских креслах с высококачественной отделкой, а также полюбоваться
футуристическим дизайном транспорта будущего в ОАЭ. Кроме этого, компания
продемонстрирует интерактивные промо видеоролики, которые полностью раскроют
мельчайшие подробности новых прогрессивных технологий.

Будущее уже наступило: Компания Virgin Hyperloop готовит свои новейшие транспортные капсулы для демонстрации в ДубаеБудущее уже наступило: Компания Virgin Hyperloop готовит свои новейшие транспортные капсулы для демонстрации в Дубае

Наверное, стоит напомнить, что за последние годы
компания Virgin Hyperloop представила миру уже несколько версий своих капсул.
Что касается последнего варианта пассажирского «вакуумного вагона», который был
показан в январе этого года, то он будет рассчитан на 28 человек. Также Virgin
Hyperloop с 2016 года активно сотрудничает с DP World – крупнейшим портовым
оператором в мире. Итогом может стать запуск грузовых маршрутов Hyperloop по
перевозке контейнеров из дубайского порта Джебель-Али.

Будущее уже наступило: Компания Virgin Hyperloop готовит свои новейшие транспортные капсулы для демонстрации в ДубаеБудущее уже наступило: Компания Virgin Hyperloop готовит свои новейшие транспортные капсулы для демонстрации в Дубае

Кто знает, возможно уже через несколько лет
концепт вакуумного транспорта в ОАЭ станет таким же привычным, как и
впечатляющий до сих пор небоскреб Бурдж-Халифа?

Ранее Диалог.UAрассказывал, как ученые планируют заправлять ракеты на Марсе.

Также мы информировали читателей о том, что Китай оказался всего в шаге от
энергетического коллапса.

По материалам: Диалог

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
0 0 1 минута чтения
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