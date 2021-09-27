Общество

В Киеве ограничат работу метро: что случилось

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
0 0 Менее минуты назад

В Киеве ограничат работу метро: что случилось

В понедельник, 28 сентября, из-за футбола в центре Киева могут ограничить работу нескольких станции метро. Речь идет о станциях "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

В метрополитене сообщили, что в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:45) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Интер" (Италия), возможны некоторые изменения в работе метро.

"Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход. А после завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что погода "заблокировала" движение в Киеве.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В Макрона на выставке бросили яйцо: нападавшего поймали (видео)

1 час ago

Украина отреагировала на подписание Венгрией газового контракта с РФ

2 часа ago

Дубль Кочергина помог «Зари» разгромить «Днепр-1»

2 часа ago

Samsung отменил презентацию нового смартфона — СМИ

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button