От наводнений в центральной части Китая пострадали 300 тысяч человек

Сильные дожди вызвали наводнения впровинции Хэнань вцентральной части Китая. Нанесен серьезный ущерб дорогам, нарушена работа сетей электроснабжения исвязи. Свои дома были вынуждены покинуть тысячи людей, сообщает Reuters.

Всего бедствие, вызванное вторжением шторма, затронуло жизни около 300тыс. человек. Сложные погодные условия наблюдались сутра пятницы в15поселках округа Наньчжао. Поменьшей мере 1человек погиб, еще 2человека пропали без вести.

Временно лишившихся крова разместили вцентрах сельской администрации, школах игостиницах. Пострадавшим также предоставят бесплатную посуду идругие предметы снабжения, вчастности, лапшу быстрого приготовления, воду имолоко.

Производится также сброс воды вводохранилищах, чтобы предотвратить прорывы.

По материалам: Gismeteo