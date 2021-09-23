Общество

В Украине обновляют водительские права

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа ago
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В Украине обновляют водительские права

В Украине хотят изменить водительские права. Так, правительство внесло изменения в формат водительских удостоверений, в которые будут внесены специальные обозначения, и обновило механизм сдачи практического экзамена на получение прав.

Как рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Кабмин принял постановление, согласно которому создаются "удобные и доступные" условия получения удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, а также совершенствуется процедура сдачи экзаменов и повышения квалификации водителей.

Права дополнят формами кодов, обозначающих дополнительную информацию:

  • медицинские причины для водителя (наличие средств коррекции и/или защиты зрения, слухового аппарата/средства для общения, протезов конечностей/ортезов на конечности)
  • приспособления транспортного средства (модифицированная трансмиссия, модифицированные тормозные системы, модифицированная система акселератора, приспособления педали и ограничитель хода педали и др.)
  • коды для обозначения ограничений (управление транспортным средством только в дневные часы, управление транспортным средством без пассажиров, только для езды со скоростью не более _ км/ч и др.)
  • административные вопросы.

Так, теперь гражданин, который сдает практический экзамен на транспортном средстве с автоматической коробкой передач, сможет получить права с занесенным в документ соответствующим кодом. Документ можно будет использовать только для езды в авто с "автоматом".

Результаты теоретического экзамена на знание ПДД будут действительны в течение 2 лет.

Напомним, что водителям в Украине придется проходить еще одни курсы: кого коснется нововведение.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа ago
0 0 1 минута чтения
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