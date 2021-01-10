Вакцинация от COVID в Украине: в МОЗ раскрыли новые детали

Заместитель министра здравоохранения Максима Степанова, главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация в Украине от коронавируса COVID-19 начнется в феврале текущего года.

До марта 2022-го в нашей стране 23 млн граждан планируют сделать по две прививки от вируса, рассказал чиновник в эфире одного из телеканалов.

Замминистра подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в Украине будет добровольной.

"Двадцать три миллиона украинцев по две прививки – это с февраля месяца 2021 года по 1 марта 2022 года мы обеспечим охватом прививки. В случае, если все стопроцентно придут прививаться…", – отметил чиновник.

Ляшко добавил, что на первом этапе вакцинации прививки планируют сделать медработникам, военнослужащим на Донбассе, сотрудникам социальных учреждений закрытого типа, а также людям, которые в них находятся.

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По материалам: Подробности