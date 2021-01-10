Гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года: что ждет каждый знак зодиака

Январь 2021 года — отличный период, чтобы следовать к мечте на всех парусах и исполнять свои желания. Астрологи говорят, чтобы первая после новогодних каникул неделя прошла успешно, нужно следовать за зовом интуиции.

Гороскоп на неделю – Овен

Пора перебрать гардероб — избавиться от старых вещей и купить новые. Это идеальное время для создания нового яркого образа в начале 2021 года. Также очень благотворно на энергетике Овнов скажется перестановка мебели дома, генеральная уборка, наведение порядка, избавление от лишнего хлама. Лучше все это сделать заранее — в начале недели, а не на выходных.

Гороскоп на неделю – Телец

11 и 12 января — идеальные дни для работы, любви и обучения. В это благоприятное время Тельцам удастся преуспеть сразу во всех делах. Нужно лишь немного терпения и план на день. Понедельник и вторник подходят для физической работы и путешествий, командировок. На этой неделе лучше заняться раздачей долгов.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Звезды дадут Близнецам возможность преуспеть в новых делах, совершить покупки. Большая удача ждет представителей творческих профессий. В голову будут то и дело идти разные идеи — некоторые будут гениальны, а другие нет, но каждая из них может оказаться полезной.

Гороскоп на неделю – Рак

Неделя с 11 по 17 января не про победы и поражения, а про удовольствия. Для Раков очень важно получать радость от жизни и обретать новые силы для движения вперед. Нужно больше отдыхать, развлекаться, но не забывать про самые важные обязанности дома и на работе. Нужно поддерживать чистоту в родных стенах.

Гороскоп на неделю – Лев

Львы смогут стать центром Вселенной — им будет улыбаться удача в любви, в работе и бизнесе. Это существенно поднимет настроение в начале нового года. Людей этого Знака ожидают сюрпризы, но не всегда приятные. Секрет сохранения успеха в умении относиться к новостям спокойно, без лишнего гнева и негодования.

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Гороскоп на неделю – Дева

В любви Дев ожидает большая удача, но только в период со вторника по пятницу. В остальные дни энергетика звезд и планет будет довольно негативной, поэтому романтические встречи лучше на них не намечать. Всем семейным представителям знака стоит как можно больше времени проводить с близкими. Не исключено, что кто-то попросит Дев о помощи, пишет dailyhoro.

Гороскоп на неделю – Весы

Весы смогут преуспеть во всех сферах жизни. Им будет улыбаться удача буквально во всем, к чему они приложат свою руку. Самое главное сейчас — не зазнаться и не подумать, что все дается легко и без усилий. Нужно продолжить усердную работу. Скромность привлечет внимание противоположного пола.

Гороскоп на неделю – Скорпион

Если придется делать выбор о том, что экономить — деньги или время, то лучше выбрать первое. Время пока что гораздо важнее финансовых средств. Свободную минуту лучше посвятить домашним делам и общению с близкими.

Гороскоп на неделю – Стрелец

На данном этапе Стрельцов могут ожидать очень важные и даже судьбоносные знакомства делового и личного характера. Нельзя переходить дорогу опасным людям и наживать себе врагов. Это может свести весь достигнутый прогресс к нулю. Очень важны предельная осторожность, предусмотрительность и умение работать в одиночку.

Гороскоп на неделю – Козерог

Согласно прогнозам экспертов, с четверга начнется энергетический спад, который приведет к сильной усталости. Козерогам нужно будет четко разграничить работу и дом, отдых и труд. Даже небольшие переутомления будут сильно бить по уверенности и самочувствию. Все должно пребывать в балансе.

Гороскоп на неделю – Водолей

Начало и конец недели Водолеям лучше посвятить домашним делам, уборке и отдыху после праздников. Очень полезно будет покупать новые растения, заводить домашних питомцев. На работе важно не обходить стороной беспорядок. Нужно разобрать документацию, почистить рабочий стол компьютера от ненужных файлов.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Рыб ждет идеальное время для решения юридических проблем. С 12 января наступит период, подходящий для шоппинга, денежных трат и работы. Нужно полностью посвятить себя делам. Вполне возможно, что Рыбам удастся решить проблемы, которые ранее решить не получалось по каким-то веским причинам.

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По материалам: Подробности