В Неаполе жуткий взрыв высадил в воздух коронавирусную больницу (видео)

В итальянском городе Неаполь случился взрыв в больнице для лечения инфицированных коронавирусом граждан. На парковке рядом с медучреждением образовалась глубокая воронка.

Всех пациентов и персонал пришлось экстренно эвакуировать. Площадь дыры возле больницы составляет от 500 до двух тысяч квадратных метров.

Отмечается, что медучреждение в настоящее время осталось без электро- и водоснабжения. Позже в больницу были подключены аварийные дизель-генераторы. Причины взрыва остаются неизвестными, происшествие случилось под зданием, где расположены кислородные и газовые трубопроводы.

Читайте также, в Индии случилось смертоносное возгорание коронавирусной больницы. В результате трагедии погибли 5 человек, еще 28 получили травмы различной тяжести, а возгорание произошло в реанимационном отделении, после чего языки пламени захлестнули соседние отделы.

Кроме того, в киевской психиатрической больнице произошел масштабный пожар. Спасателям с помощью персонала диспансера пришлось выносить на улицы шестерых пациентов, которые прятались под кроватями.

Ранее мы писали, что под Львовом прогремел взрыв в COVID-больнице. Происшествие случилось в месте заправки кислородных баллонов для пациентов.

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По материалам: Подробности