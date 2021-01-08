Годовщина трагедии МАУ: страны обнародовали совместное заявление

Министерства иностранных дел Украины, Афганистана, Великобритании, Канады и Швеции сделали заявление в день 1 годовщины сбития самолета Boeing в небе над столицей Ирана Тегераном, в результате которой погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Представители дипломатических ведомств выразили Украине глубочайшие соболезнования в связи с чудовищной трагедией, а также почтили память погибших.

Год назад, рано утром 8 января 2020, самолет рейса PS752 Международных авиалиний Украины был сбит двумя иранскими военными ракетами класса "земля-воздух" вблизи Тегерана. Сегодня мы чтим память погибших и выражаем искренние соболезнования всем, кто оплакивает жертвы трагедии PS752. Мы разделяем горе семей, родственников и друзей, которые потеряли близких.

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Отмечается, что государства также обратились к властям Ирана с призывом публикации всей необходимой информации о случившемся.

Мы срочно призываем Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой ужасной авиакатастрофе, включая конкретные действия для того, чтобы это больше никогда не повторилось. Наши страны привлекут Иран к ответственности с целью установления справедливости и обеспечат выплату компенсаций Ираном в полной мере семьям погибших и пострадавшим государствам.

Читайте также, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина получила от Ирана проект технического отчета о сбитии самолета Boeing.

Кроме того, Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.

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По материалам: Подробности