Ужесточение карантина в Украине могут пересмотреть – СМИ

В четверг, 7 января, в Украине власти могут пересмотреть ужесточение карантина в стране. На данный момент проводится анализ статистики по заболевшим коронавирусом. Об этом "РБК-Украина", ссылаясь на источник в Офисе президента.

Седьмого будет решение. Сейчас идет тщательная оценка трендов количества заболевших.

Как известно, ужесточение карантина запланировано на период с 8 по 24 января. Ранее в СМИ появилась информация, что его могут перенести. Якобы причиной стало значительное уменьшение количества заболевших.

Собеседник в Кабинете министров отметил, что такая возможность действительно обсуждается. Но в команде власти пока нет консенсуса по этому вопросу.

Как ранее сообщалось, с 8 января 2021 года в стране будут действовать усиленные карантинные ограничения. Они будут продолжаться до полуночи 25 января. Во время проведения ужесточенных мер, рестораны смогут реализовывать заказы клиентов только на вынос, а общественны транспорт, не смотря на это, будет работать по обычному графику.

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По материалам: Подробности