Общество

В Украине 7-8 января ожидаются дожди с мокрым снегом и гололедица

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7января днем вбольшинстве областей ожидаются дожди, местами смокрым снегом, вюжных ицентральных областях местами— значительные осадки.

В Украине 7-8 января ожидаются дожди с мокрым снегом и гололедица

©Joanne Berger DuMound| Sun News

8января всеверных, восточных ицентральных областях прогнозируется мокрый снег идождь, гололед, налипание мокрого снега, гололедица надорогах, наостальной территории без осадков.

Рекомендовано соблюдать скоростной режим идистанцию, отказаться отрискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести каварийным ситуациям; при приближении кпешеходным переходам иместам расположения детских учреждений снижайте скорость доминимума; вусловиях ухудшения погодных условий синтенсивным выпадением снега игололедом надорогах неиспользуйте автотранспорт слетними шинами.

В Украине 7-8 января ожидаются дожди с мокрым снегом и гололедица

©РА

По материалам: Gismeteo

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