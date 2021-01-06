Общество

Парень зарезал отца в свой день рождения

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Парень зарезал отца в свой день рождения

В Одессе во время празднования дня рождения произошла поножовщина, погиб 49-летний мужчина. Мужчина пришел в квартиру бывшей жены на 26-летие сына. Во время застолья произошел конфликт, который и обернулся убийством.

Во время застолья между бывшими супругами произошел конфликт, сын вступился за мать, в результате чего между ним и отцом произошла драка. Потасовка происходила на кухне, сын схватил раскладной нож и нанес несколько ударов в область шеи отцу, последний упал на пол и умер.

Парня доставили в полицию, решается вопрос о задержании его в порядке ст.208 УПК Украины.

Ранее сообщали, что на Закарпатье пьяный водитель убил известного футболиста. 

1 января в Черниговской области в лесу нашли тело прокурора. 

А в турецком курортном городе Мугла в своем доме была жестоко убита 29-летняя украинка Кристина Новицкая.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 4 секунды ago
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