Общество

2020 год выдался самым теплым в Киеве за 140 лет

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Среднегодовая температура 2020 года вКиеве составила до + 10,9 °С, что на3,2 °Спревышает климатическую норму итаким образом оноказался самым теплым запоследние 140лет, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

2020 год выдался самым теплым в Киеве за 140 лет

©pixabay.com

11месяцев года отличились существенным превышением среднемесячных температур относительно климатической нормы, кроме мая, который был, напротив, холоднее нормы. Январь, февраль имарт имели самые высокие отклонения отсреднемноголетних показателей соответственно на6,4 °С, 6,7 °Си5,8 °С.

Самым холодным выдалось 7декабря, когда температура упала до−9,5 °С, самым жарким оказалось 1сентября, когда столбики термометров втени показали + 34,7 °С.

Всего в2020 году вКиеве было зафиксировано 36температурных рекордов, больше всего ихбыло вмарте— 12.

Вгороде выпало 580мм осадков, что соответствует 89% климатической нормы.

2020 год выдался самым теплым в Киеве за 140 лет

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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