Общество

Приметы на 4 января: что нельзя делать в день святой Анастасии

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Приметы на 4 января: что нельзя делать в день святой Анастасии

4 января православные христиане почитают память великомученицы Анастасии Узорешительницы. В народе праздник получил название День святой Анастасии.

Святая Анастасия – покровительница беременных женщин. Она жила в IV веке и приняла мученическую смерть из-за гонений на христиан в Риме.

В народе девушку прозвали Узорешительницей, так как она помогала избавиться от тяжелых уз и страданий. Анастасия считается покровительницей беременных. Ей молились, чтобы беременность и роды прошли без осложнений.

Что нельзя делать 4 января

  • Беременным женщинам в этот день нельзя шить.
  • Запрещается 4 января ходить по комнате босиком – можно накликать беду своему родственнику.
  • В этот день нельзя бить животных – у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.
  • На Анастасию нельзя прокалывать уши – они будут долго заживать.

Читайте также

Приметы на Рождество 2021: что нельзя делать

Приметы на 4 января 

  • Погода на день Анастасии предвещает погоду в октябре.
  • Много сосулек на крыше дома предвещает урожайный год.
  • Если 4 января облака плывут против ветра – ждите снегопадов в ближайшие дни.
  • Если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства. Помимо этого, такая примета предвещает засуху летом.

Также предлагаем вам узнать, полный гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 36 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украинка протаранила девять автомобилей на трассе в Польше

2 часа ago

Курс валют на 30 декабря: межбанк, наличный и «черный» рынки

2 часа ago

Бывший тренер Усика назвал самого тяжелого соперника для украинца

3 часа ago

Разработали прибор, считающий расходы воды дома в любой час

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button