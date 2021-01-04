Приметы на 4 января: что нельзя делать в день святой Анастасии

4 января православные христиане почитают память великомученицы Анастасии Узорешительницы. В народе праздник получил название День святой Анастасии.

Святая Анастасия – покровительница беременных женщин. Она жила в IV веке и приняла мученическую смерть из-за гонений на христиан в Риме.

В народе девушку прозвали Узорешительницей, так как она помогала избавиться от тяжелых уз и страданий. Анастасия считается покровительницей беременных. Ей молились, чтобы беременность и роды прошли без осложнений.

Что нельзя делать 4 января

Беременным женщинам в этот день нельзя шить.

Запрещается 4 января ходить по комнате босиком – можно накликать беду своему родственнику.

В этот день нельзя бить животных – у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

На Анастасию нельзя прокалывать уши – они будут долго заживать.

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Приметы на 4 января

Погода на день Анастасии предвещает погоду в октябре.

Много сосулек на крыше дома предвещает урожайный год.

Если 4 января облака плывут против ветра – ждите снегопадов в ближайшие дни.

Если в реке стало меньше воды, значит, год будет неблагоприятным для рыболовства. Помимо этого, такая примета предвещает засуху летом.

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По материалам: Подробности