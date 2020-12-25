Общество
Погода в Украине 26 декабря: облачно с прояснениями, кратковременные осадки
Всубботу, 26декабря, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей пройдут кратковременные дожди, временами— смокрым снегом, надорогах удержится гололедица.
©pixabay.com
Ввосточных частях страны ночью ожидается туман, видимость снизится до900м.
Ветер западный, юго-западный, 4-10м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −2…+1 °С, днем температура воздуха составит +1…+2 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −4…−2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +1…+3 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−2…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+1…+5 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется 0…+2 °С, днем воздух прогреется до+3…+6 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo