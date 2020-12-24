Украину “зальют” дожди: погода на 24 декабря

Зима в Украине плавно перерастет в осень. В частности, дождливая погода ожидается в западной, северной и южной части Украины. Также определенные осадки возможны и в части центральных регионов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Харьковской области возможен снегопад, который создаст прекрасную атмосферу в канун католического Рождества. Холоднее всего будет в восточной Украине, где столбики термометров покажут до -4 градусов. Что касается других регионов нашей страны, теплее нужно одеться жителям Днепра, Запорожья и Сум, там также возможна минусовая температура.

В Киеве утром ожидается дождь, который ослабнет к середине дня. Вечером в столице возможен снегопад. Также ожидается штормовой ветер. Температура воздуха в столице составит 0…+2 градуса.

Ранее мы писали о том, как Киев застыл в пробках из-за десятков аварий.

Синоптики предупреждают, что такая погода – снегопад и температура воздуха -3…+ 1 градус продержится в столице еще несколько дней. Мокрый снег будет накрывать столицу еще несколько дней.

По материалам: Подробности