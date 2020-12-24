” src=”/wp-content/uploads/2020/12/0e48a70fe882e337c7d674aa563370ce.jpg” alt=”Украина сократила список стран "красной зоны"” width=”100%” />

В четверг, 24 декабря, Министерство здравоохранения Украины обновила список стран "красной зоны". По сравнению с минувшей неделей, он сократился на две страны.

Так, по сравнению с минувшей неделей, в список стран "красной зоны" вошли Великобритания, Румыния и Германия.

При этом в "зеленую зону" попала Иордания.

Отметим, в "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

По материалам: Подробности