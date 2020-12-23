Общество

В результате извержения гавайского вулкана Килауэа возникло лавовое озеро

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Вглубоком кратере вулкана Килауэа наГавайях, который начал извергаться вминувшие выходные после двухлетнего перерыва, образовалось озеро лавы. Вулканологи подсчитали, что лава поднималась соскоростью более 1м вчас, сообщает Phys.org.

В результате извержения гавайского вулкана Килауэа возникло лавовое озеро

©USGS

Согласно информации Геологической службы США, вулкан Килауэа наБольшом острове выбросил поток лавы издвух отверстий навершине. Лава содержится внутри глубокого кратера, глубина лавового озера составила около 134м отдна кратера.

Сначала извержения изжерла Килауэа вытекло около 10млн куб.млавы, этого достаточно, чтобы покрыть территорию 13га.

Местные власти предостерегли жителей, чтобы тенеприближались кгоре. Напомним, в2018 году извентиляционных отверстий Килауэа произошел выброс расплавленной породы, стихия разрушила более 700домов.

Гавайская вулканическая обсерватория предупредила опотенциально высоких уровнях вулканического газа, атакже окамнепадах ивзрывах.

При извержении Килауэа выбрасывает большие объемы диоксида серы, образуя густой вулканический туман. Департамент здравоохранения штата сообщил жителям, чтобы они уменьшили пребывание наоткрытом воздухе.

В результате извержения гавайского вулкана Килауэа возникло лавовое озеро

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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