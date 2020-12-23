В канадской провинции Альберта выпало до 70 см снега
Наканадские провинции Саскачеван, Манитоба, Альберта иОнтарио обрушились снегопады. Всочетании ссильными ветрами они затруднили движение транспорта, поэтому водителей призвали проявлять осторожность, сообщает Yahoo! News.
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Внекоторых районах Альберты высота снежного покрова достигла 70см. Назаснеженных искользких дорогах произошли многочисленные аварии.
Несмотря нато, что набольшей части территории региона снегопады прекратились, движение транспорта по-прежнему может быть затруднено из-за метели, вызванной сильными северными ветрами спорывами до50-60км/ч.
Метеорологи отмечают, что зимний шторм, безусловно, повлияет напоездки поосновным маршрутам водно изсамых загруженных времен года накануне Рождества.
По материалам: Gismeteo