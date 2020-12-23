Общество

В канадской провинции Альберта выпало до 70 см снега

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Наканадские провинции Саскачеван, Манитоба, Альберта иОнтарио обрушились снегопады. Всочетании ссильными ветрами они затруднили движение транспорта, поэтому водителей призвали проявлять осторожность, сообщает Yahoo! News.

В канадской провинции Альберта выпало до 70 см снега

©Yahoo! News

Внекоторых районах Альберты высота снежного покрова достигла 70см. Назаснеженных искользких дорогах произошли многочисленные аварии.

Несмотря нато, что набольшей части территории региона снегопады прекратились, движение транспорта по-прежнему может быть затруднено из-за метели, вызванной сильными северными ветрами спорывами до50-60км/ч.

Метеорологи отмечают, что зимний шторм, безусловно, повлияет напоездки поосновным маршрутам водно изсамых загруженных времен года накануне Рождества.

По материалам: Gismeteo

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