Общество

“За спиной 18 операций”: девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

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"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

Девушка по имени Валерия, за спиной у которой уже 18 операций, обратилась с просьбой о помощи.

"Здравствуй, мой дорогой лучик света! Кто я? Девочка Ле, у которой за спиной 18-ть операций.
Моя жизнь кардинально изменилась семь лет назад. Хорди (она же "хордома", опухоль основания ската черепа) внесла существенные коррективы, которые полностью изменили "картину мира", – пишет девушка на своей странице в Instagram.

Сегодня я здесь. Жива. Самостоятельно хожу. Дышу. В моей голове и шее, красуется титановая пластина, которая позволяет позвонкам держаться.

"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

У девушки уже четыре месяца отсутствует иннервация глотания. Это значит, что она не может глотать. Всю пищу и жидкость девушка получает через гастростому.

Мне предстоит сделать еще несколько операций: на мягком небе и ушках. Сейчас необходимо восстановиться после крайней операции, ибо организм "истощен". Он не выдержит еще одного хирургического вмешательства, а уж тем более нескольких.

Только на питание Валерии уходит 5 000 гривен в неделю.  Для семьи провести лечение – не просто. Без помощи неравнодушных им не обойтись.

Однако девушка не просто просит помочь ей деньгами, она пытается заработать на свое лечение.  Каким образом? Она рисует. А работы можно приобрести на страничках в Instagram:

  • how.i.did.it.le – портал любви, света, вдохновения, полезной информации и мотивации!
  • lemandrolko – терапия для души, здесь хранятся мои рассказы и иллюстрации (+ в шапке профиля ссылка на мою книгу, которая доступна всем и каждому).

"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

Помочь девушке можно по реквизитам: 

  • 4149 6293 9956 6868 Мандролько Валерия 
  • 5168 7427 2360 9628 Мандролько Валерия 

"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

Документы
"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

Документы
"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

Документы
"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

Документы
"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

Документы
"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

Документы
"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

Документы
"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

Документы
"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

Документы
"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

Документы
"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

Документы
"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

Документы
"За спиной 18 операций": девушка зарабатывает на лечение и просит помочь неравнодушных

 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 25 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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Admin

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