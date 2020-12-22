Осторожно: в ряде областей Украины 23 декабря ожидается гололед

Ночью иутром 23декабря вбольшинстве западных, атакже вЖитомирской иВинницкой областях ожидается гололед, надорогах образуется гололедица (первый уровень опасности, «желтый»).

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Погодные условия могут привести кнарушению движения транспорта наотдельных участках дорог иулиц.

Неблагоприятные погодные условия могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий. Отводителей ипешеходов требуется повышенное внимание кмерам безопасности исоблюдению правил дорожного движения.

Напоминаем водителям, что соблюдение безопасной дистанции дает возможность беспрепятственной остановки иторможения. Чтобы предупредить опредстоящем торможении водителя сзади движущегося автомобиля, рекомендуется несколько раз коснуться педали тормоза, привлекая внимание мигающим стоп-сигналом. Неприбегайте кэкстренному торможению, если это несвязано снеобходимостью предотвращения ДТП.

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По материалам: Gismeteo