В Украину идут морозы и снег: погода на 21 декабря
В Украине с 21 декабря существенно похолодает, а в некоторых регионах и вовсе выпадет снег. Только в Одесской и Закарпатской области будет тепло и без осадков.
По данным синоптиков, в Луганской области столбики термометров покажут до -7 градусов мороза. В среднем на востоке -2… -6 градусов.
В остальных областях в ночное время ожидается до -1… -3 градусов.
Днем похолодание ожидаются преимущественно в Левобережной Украине, где термометры покажут до +1… -3 градусов. Незначительные морозы также ожидаются в Херсонской, Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях.
фото: gov.ua
В Киеве 21 декабря будет 0… +2 градуса, на западе страны – от 0 до +5 градусов.
Исключение составят Одесская и Закарпатская области, где по прогнозам тепла поднимутся до +5 градусов. Западными территориями Украины ожидается солнечная погода с переменной облачностью.
Важно, что 21 декабря ожидается выпадение снега в:
- Харьковской
- Полтавской
- Луганской
- Запорожской
- Донецкой областях
В центральных, северных областях и на юге страны будет пасмурно, но без осадков.
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По материалам: Подробности