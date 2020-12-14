Литва вводит жесткий локдаун на полтора месяца
С 16 декабря Литва вводит практически полный локдаун из-за увеличения количества больных COVID-19. Ограничения продлятся до 24:00 31 января 2021 года.
Соответствующее решение приняло правительство Литвы, сообщает Delfi.
Так, с 16 декабря вводятся ограничения на передвижения по стране. В частности, запрещается выезд за пределы муниципалитета за исключением ряда причин: смерть близких, работа и лечение.
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Также вводится запрет на выход из дома, если это не связано работой, покупками, поездкой на похороны или в больницу. Членам одной семьи разрешается гулять вместе на открытом пространстве, а в праздничный период до 3 января нельзя встречаться с другими семьями.
Дошкольное и начальное образование переходит на дистанционный режим. Детские сады останутся открытыми для детей, чьи родители не могут работать в удаленном режиме. Парикмахерские и салоны красоты будут закрыты.
По словам министра здравоохранения Литвы Арунаса Дулькиса, эффект от локдауна будет виден через 3-4 недели.
Ранее сообщалось, что жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 по 24 января 2021 года. Шмыгаль отметил, что правительство приняло решение не вводить карантин в декабре, поскольку до конца года осталось три недели.
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По материалам: Подробности